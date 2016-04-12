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فاروق الباز للشباب خلال مؤتمر بيوفيجن:لا تنتظروا تحسن الأمور فى مصر سريعا

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فاروق الباز للشباب خلال مؤتمر بيوفيجن:لا تنتظروا تحسن الأمور فى مصر سريعا فاروق الباز للشباب خلال مؤتمر بيوفيجن:لا تنتظروا تحسن الأمور فى مصر سريعا
طالب العالم المصرى فاروق الباز، الشباب المصرى بالتخلى عن السلبية والعمل بإيجابية، والانضمام إلى المجتمع وعدم الانفصال عنه.

ووجه "الباز" حديثه إلى الشباب المصرى قائلا "لا تنتظروا أن تتحسن الأمورفى بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الثورة التى نجح الشباب فى القيام بها قد قامت بهدم بنيان خارب والبناء سوف يستغرق بعض الوقت".

واستنكر انفصال الشباب عن عامة الشعب، مطالبهم بالتقرب من عامة الشباب، ليصبحوا جزءًا حقيقيًا من المجتمع وليس كما يطلقون عليكم "شباب كنتاكى".

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى "بيوفيجن الإسكندرية 2016" الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية فى الفترة من 12 إلى 14 إبريل الحالى فى دورته الثامنة، حيث يقام المؤتمر هذا العام، تحت شعار "العلوم الحياتية الجديدة: الطريق إلى الأمام".

ولفت "الباز" إلى أن مصر ليست الشباب فقط ، وأن استعادة مصر تأتى من مشاركة الشباب فى النهوض بالمجتمع من خلال أنشطة تشمل عدة محاور، أولها محور محو الأمية، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية وصلت فى مصر إلى 50% بما اعتبره فضيحة لمكانة مصر، مطالبًا شباب الجامعات بالاشتراك فى برامج محو الأمية وتكوين مجموعات بروح من الوطنية، بعد أن عجزت عن القضاء عليها.

أما المحور الثانى فهو محور تحدى الفقر، وأشار إلى أن الإخوان المسلمين ترعرعوا فى مصر بتوفير احتياجات المواطنين من برامج محو الأمية وتوفير السلع الغذائية من الزيت والسكر مطالبا الشباب بالمساهمة فى مساعدة المواطنين، ثم تحدث عن محور رفعة القرية ومصر الجميلة، مؤكدا على أهمية مساندة الشباب للفلاحين لتنمية القرى، والمحافظة على نظافة الشوارع والجامعات والمؤسسات، كما شدد على أهمية نقاء النيل ونظافته معتبرًا ذلك من أساسيات الحياة، مستنكرًا إلقاء مخلفات المصانع فى مياه النيل، مطالبًا الشباب بالضغط على القيادات التنفيذية للعمل على نقائه ونظافته، نظرًا لأهميته الكبيرة لمصر والتى تتضح فى الاهتمام الكبير به منذ عهد الفراعنة، كما أكد على سلامة البيئة.

وأخيرًا حول محور تمكين الثورة، قال "الباز" إن الثورة وضعت مصر على الطريق الصحيح وقد يستغرق الأمر عشرات السنوات لتحقيق أهدافها والوصول إلى نهضة مصر، مطالبًا بالمشاركة والدعم للوصول إلى نهضة مصر المنشودة.

وذكر أنه فى رحلات "أبولو 11" للهبوط على سطح القمر، كان متوسط عمر الفريق المشارك 24 عاما، مؤكدا على أهمية عنصر الحماسة عند الشباب لتحقيق الأهداف المستحيلة، مطالبًا شباب مصر بالتخلى عن السلبية والمشاركة بإيجابية للرقى بمصر، وتلا "الباز" على الشباب جزءا من قصيدة لصلاح جاهين تشدو بحبه لمصر.

مؤتمر بيوفيجن (1)

مؤتمر بيوفيجن (2)

فاروق الباز مؤتمر بيوفيجن (1)

فاروق الباز مؤتمر بيوفيجن (2)

فاروق الباز مؤتمر بيوفيجن (3)

مصطفى السيد فاروق الباز للشباب خلال مؤتمر بيوفيجن (1)

مصطفى السيد فاروق الباز للشباب خلال مؤتمر بيوفيجن (2)

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مصر 365

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