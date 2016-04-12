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صلاح يقود روما للدخول في قائمة أكثر الفرق تهديفا في أوروبا

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صلاح يقود روما للدخول في قائمة أكثر الفرق تهديفا في أوروبا صلاح يقود روما للدخول في قائمة أكثر الفرق تهديفا في أوروبا

دخل روما الإيطالي - الذي يلعب له المصري محمد صلاح - ضمن قائمة الفرق الاكثر تسجيلا للأهداف في أوروبا، فيما تصدر القائمة بالنسبة للأندية الإيطالية.

ونجح روما في تسجيل 67 هدفا – كان لصلاح 13 هدفا منهم كهداف للفريق - ليصبح في المركز السادس بين الدوريات الخمس الكبرى والأول في الدوري الإيطالي متفوقا على يوفنتوس ونابولي، فيما تصدر ريال مدريد القائمة الأوروبية.

ويحتل روما المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة عقب تعادله مع بولونيا أمس الاثنين 1-1، حيث سجل صلاح هدفا.

وجاءت القائمة كالتالي

10 - مانشستر سيتي ويوفنتوس (58 هدفا في 32 مباراة)

9- بروسيا مونشنجلاباخ (59 هدفا في 29 مباراة )

8- توتنام (60 هدفا في 33 مباراة)

7- نابولي (66 هدفا في 32 مباراة)

6-روما (67 هدفا في 32 مباراة)

4- بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ (69 هدفا في 29 مباراة)

3- سان جيرمان ( 84 هدفا في 33 مباراة)

2- برشلونة ( 87 هدفا في 32 مباراة)

1- ريال مدريد (93 هدفا في 32 مباراة)

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