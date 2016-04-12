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الإسماعيلي يعلن عقوبة شوقي السعيد

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الإسماعيلي يعلن عقوبة شوقي السعيد الإسماعيلي يعلن عقوبة شوقي السعيد

أعلن الإسماعيلي خصم 25% من مستحقات مدافعه شوقي السعيد لدى النادي، على خلفية نتائج التحقيق الذي خضع له اللاعب.

ونشر الموقع الرسمي للإسماعيلي العقوبة الموقعة على السعيد، والتي جاءت بناء على توصية المستشار القانوني للنادي بعد التحقيق مع اللاعب أمس الاثنين.

وكان السعيد قد صرح لـFilGoal.com عقب مباراة الإسماعيلي والزمالك التي انتهت 1-0 بأنه لم يحصل على مستحقاته وانتظر أكثر من مرة مفاتحته في التجديد من قبل الإدارة. (طالع التفاصيل)

وأغضبت التصريحات إدارة الإسماعيلي التي قررت إيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق.

ثم أكد مدافع الإسماعيلي لـFilGoal.com في وقت سابق عدم رغبته في حضور التحقيق بداعي أن الإدارة تعلم قرار العقوبة التي سوف تطبقها عليه. (طالع التفاصيل)

قبل أن ينهي مدافع الدراويش فترة انقطاع عن مران الدراويش خلال الفترة الأخيرة ويعود للانتظام فيه يوم الاثنين ليقوم بحضور التحقيق. (طالع التفاصيل)

وقرر خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي ضم السعيد إلى قائمة مواجهة طلائع الجيش غدا الأربعاء في كأس .

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