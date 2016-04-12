تأجيل محاكمة متهمي «أحداث شارع السودان» لـ 14 مايو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية “أحداث شارع السودان”، لجلسة 14 مايو المقبل.

وجاء التأجيل، لسماع مرافعة الدفاع، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حسبما أفاد مراسلنا.

وضم أمر الإحالة 21 متهمًا من بينهم “13 محبوس”، واتهمتهم النيابة بـ” الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتي تهدف لقلب نظام الحكم”.

كما أسندت للمتهمين “الإضرار بالوحدة الوطنية، حيازة أسلحة،وذخائر، تعطيل حركة المرور، استعمال القوة، والعنف ضد موظفين عموممين، فضلًا عن الاشتراك في تجمهر غرضه إرتكاب جرائم القتل و التخريب” .

وأنكر المتهمون المحبوسون، الاتهامات المسندة إليهم، فيما طلب دفاعهم أجلًا للاطلاع، وسماع شهود الاثبات .

وكانت المحكمة، قد أجلت نظر الدعوى لجلسة نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين، للاطلاع.

كما قررت المحكمة ندب المحامي “عامر علوان”، للدفاع عن المتهمين الرابع، السادس، التاسع، والثاني عشر، وأمرت النيابة بإعلان شهود الاثبات .