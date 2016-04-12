أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم أم القيوين يرأس وفد الدولة إلى القمة الإسلامية في اسطنبول

Google+ Print
حاكم أم القيوين يرأس وفد الدولة إلى القمة الإسلامية في اسطنبول حاكم أم القيوين يرأس وفد الدولة إلى القمة الإسلامية في اسطنبول

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. يتوجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على رأس وفد الدولة غداٍ لحضور مؤتمر القمة الإسلامية الـ 13 لمنظمة التعاون الإسلامى في اسطنبول الذي يعقد خلال يومي 14 و 15 أبريل الحالى.

يضم الوفد المرافق لصاحب السمو حاكم أم القيوين .. الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين وسعادة محمد سعيد الظاهري المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وسعادة خليفة عبدالرحمن المرزوقي قنصل عام الدولة في اسطنبول والوفد الإعلامي المرافق لسموه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية