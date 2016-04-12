حاكم أم القيوين يرأس وفد الدولة إلى القمة الإسلامية في اسطنبول

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. يتوجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على رأس وفد الدولة غداٍ لحضور مؤتمر القمة الإسلامية الـ 13 لمنظمة التعاون الإسلامى في اسطنبول الذي يعقد خلال يومي 14 و 15 أبريل الحالى.

يضم الوفد المرافق لصاحب السمو حاكم أم القيوين .. الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين وسعادة محمد سعيد الظاهري المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وسعادة خليفة عبدالرحمن المرزوقي قنصل عام الدولة في اسطنبول والوفد الإعلامي المرافق لسموه.