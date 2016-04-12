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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة بسبب عطل فني

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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة بسبب عطل فني هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة بسبب عطل فني

أرشيفية

هبطت طائرة سعودية، اليوم الثلاثاء، هبوطًا اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي، أثناء رحلتها من مطار جدة إلى تونس، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء الهبوط الاضطراري، نتيجة لإصابة الطائرة بعطلٍ فني في أجهزة الضغط الجوي, ما يمنعها من استكمال رحلتها إلى تونس .

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، بأن برج المراقبة تلقى إشارةً من قائد طائرة تابعة للخطوط من طراز “إيرباص 330″, يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري, بسبب وجود عطل فني في أجهزة الضغط الجوي, ما يمنعه من استكمال رحلته.

وتم السماح له، على الفور بالهبوط في ممر الطوارئ.

وقامت سلطات المطار، بعمل انتشار سريع على الممر, وتمكن قائد الرحلة من الهبوط بسلامٍ, وتولت فرق الصيانة فحص الطائرة، وإصلاح العطل .

 

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