بالصور..مناقشة50بحثا بمؤتمر"العصر الرقمى وإشكالياته القانونية"بجامعة أسيوط

انطلقت اليوم بجامعة أسيوط فعاليات المؤتمر العلمى العاشر لكلية الحقوق، وذلك تحت عنوان "العصر الرقمى وإشكالياته القانونية"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام زناتى نائبه لشئون الطلاب والتعليم بالجامعة، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، والدكتور حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور شحاتة غريب شلقامى أستاذ القانون المدنى ومقرر المؤتمر، بالإضافة إلى لفيف من عمداء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية والعربية ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النقابات المهنية.

وأشار عصام زناتى إلى أن هذا المؤتمر يأتى متواكباً مع الثورة التكنولوجية والتطور التقنى والتسارع الرهيب الذى تشهده مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذى نتج عنه ظهور حياة جديدة معتمدة على التقنيات الحديثة، حيث أصبحت التقنية من أهم ملامح العصر الحديث.

فقد أثرت التقنيات الحديثة على كل العلوم، سواء كانت نظرية أو تطبيقية، وعلى رأسها علم القانون مما دفع كلية الحقوق لأن يكون موضوع مؤتمرها السنوى منصباً على العلاقة بين القانون والعصر التقنى والرقمى.

وأكد الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية المؤتمر الذى يأتى فى إطار دور الجامعة فى تدعيم وتشجيع البحث العلمى والمساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات والتعريف بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة اللازمة لبناء وتدعيم المجتمع، وتعتبر كلية الحقوق أحد أهم عناصر الجامعة من خلال تصديها الدائم للموضوعات الجديدة وعقد المؤتمرات العلمية لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بهذه الموضوعات.

ومن جانبه أكد الدكتور حماد مصطفى عزب، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، أهمية المؤتمر فى الوقت الذى يشهد العالم فيه تحولاً كبيراً نحو الرقمية لما تحققه من سرعة فى الأداء مقارنة بالوسائل غير الرقمية والتى فتحت آفاقا واسعة فى كثير من المجالات وخاصة فى مجال التصرفات القانونية، حيث أظهرت موضوعات جديدة تحتاج إلى معالجة قانونية إضافة إلى عدة ممارسات غير مشروعة والتى أصبحت شبكة المعلومات محلاً لها وهو ما يبين مدى أهمية التدخل التشريعى لتنظيم تلك الموضوعات ووضع الحلول القانونية للمشكلات الناتجة عنها لكى تتلاءم مع طبيعتها الخاصة فمن خلال هذا المؤتمر يتم إلقاء الضوء على تلك المشكلات وإتاحة الفرصة للباحثين لتقديم الحلول القانونية لها، إضافة إلى تزويد المكتبة القانونية بتلك الأبحاث الجديدة المبتكرة.

وقد أوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامى، أستاذ القانون المدنى ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يمتد على مدار يومين يناقش خلالها عدداً من المحاور الهامة منها المعاملات المدنية الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والجريمة الإلكترونية، إلى جانب استخدامات الحكومة الإلكترونية، والوسائل القانونية لفض المنازعات الإلكترونية، وإلى جانب محور يدور حول الضوابط الشرعية لاستخدامات شبكة المعلومات، وكذلك الحماية الدولية لاستخدامات شبكة المعلومات، مضيفاً أن الأبحاث التى سيتناولها المؤتمر مقدمة من قبل باحثين بمختلف الجامعات بالدول العربية والمصرية والتى تبلغ 50 بحثا، ويحظى المؤتمر هذا العام بمشاركة كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات العربية والمصرية والهيئات القضائية بمصر والدول العربية ونقابات المحامين وهيئة الاستثمار والبنوك والشركات ومراكز الابحاث والدراسات القانونية.

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