تمارين الاسترخاء تقدر تعملها فى أى مكان..تقضى على التعب وتساعدك على النوم

تمارين الاسترخاء، من أفضل التمرينات التى تساعد الجسم والعقل على الهدوء والتخلص من الإنهاك العقلى والبدنى، فلها الكثير من الفوائد بحيث تساعد الإنسان على التخلص من أفكاره السلبية والنوم سريعا، هذا ما أكد عليه الدكتور شاهين رسلان أستاذ الصحة النفسية.

أما عن مميزات وطريقة ممارسة تمارين الاسترخاء، فيؤكد رسلان على أن مرونة ممارستها فى أى مكان كالمكتب أو المنزل، شريطة توافر الهدوء والراحة وابتعاد عوامل الإزعاج يجعلها تمارين مرنة، فتمارس فى أماكن هادئة، فى إضاءة خافتة وهادئة، وابعد خلالها كل الوسائل والأجهزة الالكترونية، كالموبيل واللاب وتوب وغيرها، واستلقى على الأرض أو مرتبة رياضية أو مرتبة عادية أو على السرير، واختر ما يريحك.

وتابع الدكتور شاهين حديثه قائلا: "اجعل الساقين متباعدين عن بعضهما البعض، واليدين بعيدتين عن جسمك، ورأسك منخفضا على وسادة بسيطة للسماح بسريان الدورة الدموية، واغمض عينيك وابدأ التمرين".

وخطوات التمرين تتمثل فى الشهيق بقوة وبسرعة من الأنف والفم مغلق، واستحضر وضع الإمساك وامسك كل أعضاء جسمك، ثم قم بإخراج الزفير من الفم مع إحداث صوت الهمس مع استرخاء تام للعضلات التى أمسكتها سابقا فى وقت واحد، وأثناء ذلك وأنت مغمض العينين استحضر مشهدا مميزا وجميلا فى حياتك، مشهدا متفائلا، تطرد به الأفكار السلبية وتدخل بدلا منها لعقلك المهيأ أفكار إيجابية، وقم بتكرار هذا التمرين 10 دقائق.

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