تعيين المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمي مساعد لوزير العدل لشؤون المرأة والطفل

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارًا بتعيين المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمى مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل.

والمستشارة سوزان فهمى حاصلة على الليسانس فى الحقوق عام 1987 بتقدير جيد جامعة القاهرة، وعينت معاون نيابة بالنيابة الإدارية فى 1992/6/20 بقرار جمهورى رقم (248) لسنة 1992 ، وتدرجت فى الوظائف إلى ان عينت رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية اعتبارا من 2007/3/19 بمقتضى القرار الجمهورى رقم 95 لسنة 2007 الصادر فى 2007/4/2 .

وفى 2008/6/30 عينت مستشارا بمحاكم الاستئناف، و فى 2008/10/1 ندبت للعمل بمحكمةاستئناف القاهرة الاقتصادية حتى 2011/9/30 .

كما عينت نائبا بمحكمة الاستئناف في 20011/6/30 ، و فى 2013/6/30 عينت رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف .

وفي 2016/4/12 تم تعيينها مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل .

وللمستشارة سوزان مشاركات دولية فى مجال المراة و إصدارات أدبية فى مجال الطفل .

فقد صدر لها سلسلة من المؤلفات الأدبية بدار المعارف فى مجال تنئشة الطفولة .

> وشاركت فى محافل دولية عدة فى مجالات مناهضة العنف ضد المرأة ، ومكافحة الإرهاب .

> فعلى سيبل المثال لا الحصر كانت رئيسة الوفد المصرى لمؤتمر الجمعية الدولية للقاضيات فى كوريا عام 2010 ، المشاركة فى الدورة التدريبية بالمعهد الدولى للدراسات الجنائية بسيراكوزا ، المشاركة فى أعمال مؤتمر تدريب القاضيات الأفريقيات حول مكافحة الإرهاب

و صرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ان هذا القرار يأتى فى إطار إعادة ترتيب البيت الداخلى لوزارة العدل وتجديد الدماء التى يامل فيها بذل المزيد من الجهود المخلصة والأفكار البناءة من اجل النهوض بالعمل فى الإدارات المختلفة بالوزارة ،

كما جاء هذا القرار تاكيدا لإدراك الوزارة التام بأهمية دور المرأة الفعال فى المشاركة لتحقيق هذا الهدف ..