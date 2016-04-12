أزمة كهرباء فى غزة بعد توقف محطة الإنتاج

>أعلنت سلطة الطاقة فى قطاع غزة، الثلاثاء أن محطة توليد الكهرباء متوقفة تماما منذ عدة أيام بسبب نقص الوقود، وضريبة خاصة تفرضها وزارة المالية فى حكومة التوافق الفلسطينى .

وقال احمد ابو العمرين المسؤول فى سلطة الطاقة لوكالة فرانس برس ان "ازمة الكهرباء لاتزال تراوح مكانها حيث توقفت محطة توليد الكهرباء كليا منذ ليل السبت نتيجة نقص الوقود واستمرار ضريبة البلو (الخاصة بالوقود الصناعي) من وزارة المالية".

من جهته، قال عونى نعيم مدير عام شركة توزيع الكهرباء فى القطاع لفرانس برس "ما يتوفر لدينا حاليا 120 ميغاواط من اسرائيل و20 ميغاواط من مصر نوزعها وفق برنامج طوارئ بعدالة".

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