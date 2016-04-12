ننشر مواعيد امتحانات نهاية العام للابتدائى والإعدادى والنقل بالقاهرة

اعتمد اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى (الدور الأول ) للعام الدراسى 2015/2016، بمدارس القاهرة للشهادتين الابتدائية والإعدادية ومراحل النقل الإعدادى والثانوى العام، والرياضى والتعليم الفنى والمهنى ومدارس الصم والمكفوفين.

تبدأ الامتحانات، اعتباراَ من الأربعاء 4/5/2016، وتنتهى الخميس 19/5/2016، على أن تخلو أيام الأحد الموافق 1/5 ( عيد العمال ) والاثنين والثلاثاء 2، 3 /5/2016 ( عيد شم النسيم )، من عقد أية امتحانات، وذلك مراعاة وحرصاَ على مصلحة الطلاب، وتخفيفاَ على كاهل أولياء الأمور، ودون حدوث تداخل بين امتحانات النقل والشهادات العامة، طبقاً للجداول المعلنة بمقر الإدارات التعليمية، ومقر المدارس وحسب كل صف دراسى.

وتقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية الأحد 8 مايو وتنتهى الخميس 12 مايو ، والإعدادية السبت 14مايو وتنتهى الخميس 19 من نفس الشهر، وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الإعدادى العام والرياضى والمكفوفين والصم يوم السبت 7/5 حتى الأربعاء 11 /5 ، أما امتحانات النقل الثانوى العام، والرياضى والفنى والمكفوفين والصم، فتبدأ يوم الأحد الموافق 8 مايو، وتنتهى الخميس 19 من نفس الشهر.

وكلف القائم بأعمال محافظ القاهرة، مدير مديرية التربية والتعليم، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها ضمان حسن سير، وتنظيم الامتحانات، مثل سعة اللجنة المقررة، والحرص على عدم نقل تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية خارج مدارسهم لصغر سنهم، كما تم تطبيق مبدأ الاستقلال فى امتحانات الصف السادس الابتدائى والشهادة الإعدادية كامتحانات عامة يحتم سيرها أن تكون مستقلة عن أى امتحانات أخرى، مع الاستعانة ببعض المدارس كلجان سير لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

ومن جانبها، أعلنت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تقرر بدء امتحانات المستوى الرفيع لجميع المراحل يومى الثلاثاء والأربعاء 26 ، 27 /4/2016 ، وأن يتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية والإعدادية للصم وضعاف السمع من السبت 7 مايو وحتى الاثنين 9 مايو، أما امتحانات المواد خارج المجموع، فيكون وفقاَ لظروف كل إدارة تعليمية.

وأشارت مديرة المديرية، إلى أن امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائى ستتم على مدار يومى الأربعاء والخميس الرابع والخامس من مايو، ومن الأربعاء 4/5 وحتى السبت 7/5 للصفين الرابع والخامس، على أن تبدأ امتحانات النقل الإعدادى المهنى من السبت للأربعاء (7 الى 11/5/2015).

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