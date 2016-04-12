رئيس البرلمان يهدد بإغلاق مناقشة بيان الحكومة.. ويصف غياب النواب بالاستهتار

هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بإغلاق باب المناقشة فى برنامج الحكومة والذهاب مباشرة للتصويت على بيان الحكومة.

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة، أن المعتذرين من النواب اليوم ستة والمفروض يكون بالجلسة الآن 590 نائباً إلا أن الموجودين أقل من هذا العدد بكثير.

وتابع عبد العال قائلاً: "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق واستهتار بالمصالح العليا للبلاد، وإذا استمر الأمر على هذا سأضطر أن أقفل باب المناقشة على بيان الحكومة، وأذهب للتصويت عليه مباشرة".

واستطرد: "المدة التى حددها الدستور تقترب وهذا ميعاد دستورى لا يمكن أن اتحمل النتائج التأخير، وأغامر لأخر لحظة"، وعندما طلب النواب منه اتخاذ إجراء نحو النواب المتغيبين، قال: "هذا الإجراء سيتم من الناخبين، لأن هذا أمر غير مقبول، واستهتار بالمصالح العليا للبلاد".

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