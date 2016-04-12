السفير السعودى: زيارة الملك سلمان رفعت علاقة المملكة بمصر لمستوى التحالف

أكد أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسى العربى، أن الزيارة التاريخية التى قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة حققت الأهداف المرجوة، وازدادت العلاقات بين البلدين قوة ومتانة، وأن مستوى هذه العلاقات أصبح يرتقى إلى التحالف بينهما.

وأشار قطان فى بيان له إلى الاستقبال الحار الذى لقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال فترة الزيارة، ولاسيما الاستقبال الغير مسبوق فى مجلس النواب، الذى أكد محبة وتقدير واحترام كافة أطياف الشعب المصرى له واستشعارهم لمحبته لمصر وشعبها، لافتاً إلى أن تكريم جامعة القاهرة للملك سلمان ومنحه شهادة الدكتوراه الفخرية، جاء بناء على أنه شخصية عالمية محورية لها تأثيرها البالغ والمشهود فى العالم العربى والإسلامى والدولى، واسهاماتها البارزة فى خدمة الإسلام والمسلمين فى كافة أنحاء العالم.

وذكر قطان أن زيارة الملك سلمان سوف يكون لها مردود إيجابى ستظهر نتائجه فى القريب العاجل، خاصةً بعد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية والتى ستعود بالنفع على كلا البلدين والشعبين.

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