دراسة: الكركم يقضى على ميكروب السل المقاوم للأدوية

أثبتت نتائج أبحاث أجريت فى المعامل الأمريكية فاعلية مادة الكركم الموجودة فى مسحوق الكارى والمسئولة عن لونه الأصفر، فى القضاء على البكتيريا المسببة لمرض السل التى تقاوم الأدوية التقليدية وتسبب الفشل فى العلاج.

وقال الدكتور محمود الشربينى أستاذ العناية المركزة وعضو الجمعية الأمريكية لمراحل الطب الحرجة -فى تصريح لوكالة أنباء الأوسط اليوم الثلاثاء- إن نتائج الأبحاث تم نشرها فى الدورية الطبية العالمية "Respirology"، وإن الباحثين فى جامعة كولورادو الأمريكية قاموا بعمل مزارع لبكتيريا السل، ووجدوا أنه عند إضافة مسحوق الكارى بنسب معينة لهذه المزارع فإن مادة الكركم الموجودة فيه تقوم بتحفيز جهاز المناعة عن طريق تنشيط "الماكروفاج" أحد أهم عناصر جهاز المناعة فيهاجم بكتيريا السل ويفتك بها.

وأضاف الشربينى أن هذه الملاحظة دفعت العلماء لاستنتاج أن مادة الكركم يمكن أن تحمى من الإصابة بمرض السل، خاصة مع إثبات دراسات طبية سابقة أن الكركم له خواص مضادة للالتهابات، لافتا إلى أن التجارب المعملية كشفت تفوق الكركم على بعض الأدوية التقليدية والتى استطاعت بكتيريا السل مقاومتها وإضعاف مفعولها.

ومرض السل (Tuberculosis)، هو مرض معد تسببه جرثومة يمكن أن تنتشر عن طريق الغدد الليمفاوية ومجرى الدم إلى جميع أعضاء الجسم. وفى أغلب الحالات، يمكن العثور على الجرثومة فى الرئتين تحديدا، وأغلبية الذين يتعرضون لجرثومة السل لا تظهر لديهم أية أعراض لمرض السل إطلاقا، نظرا لأن هذه الجرثومة تستطيع العيش بشكل كامن فى الجسم لفترات زمنية طويلة جدا. ولكن، فى حال ضعف الجهاز المناعي، مثلما يحدث لدى مرضى الإيدز أو المسنين، تستفيق الجرثومة لتصبح نشيطة وفعالة. وفى حالتها النشطة هذه، تسبب جرثومة السل تلف وموت أنسجة العضو الذى تهاجمه. ومرض السل النشط هو مرض فتاك إذا لم تتم معالجته بالطريقة المناسبة.

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