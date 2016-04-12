آديل تُلهم النساء الممتلئات بأجمل الإطلالات

تتمتع النجمة البريطانية "آديل" Adel بشهرة عالمية واسعة، كما أنها واحدة من أقوى المغنيات ومن أجمل الأصوات التي مرّت عبر التاريخ الموسيقي. لكنها لطالما واجهت مشاكل وازعاجات بسبب وزنها الزائد، وجميعنا نذكر ماقاله عنها "كارل لاغيرفيلد" Karl Lagerfeld عام 2013 حين وصفها بالسمينة، لكنها رغم كل ذلك استطاعت أن ترسم لنفسها أسلوباً خاصاً في الموضة اتسم بالأناقة والرقي.

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وبعد الولادة وغيابها لمدة عامين عن عالم الأضواء عادت "آديل" Adel أكثر قوة من قبل بأغنية "Hello" التي حطمت بها الأرقام القياسية، وبقوام أكثر نحافة وبإطلالات رائعة، ان كان بفساتين السهرة التي اختارتها من دور أزياء مختلفة مثل "فالنتينو" Valentino، "بربري برورسوم" Burberry Prorsum، "جيني باكهام" Jenny Packham، "جيفنشي" Givenchy وغيرها، أو بالإطلالات الكاجوال اليومية.

ومايميز أسلوب "أديل" Adel في الموضة أنها تعرف مايناسبها ومايناسب قوامها الممتلئ فتختار على هذاالأساس. فلم يحدث مثلاً أن رأيناها في تصميمٍ مكشوفٍ أو فستانٍ قصيرٍ، أو أي شيء يجعلها تبدو أكثر سمنةً.

فمثلاً تختر دائماً الألوان الداكنة مثل الأسود، الزيتي، أو الأحمر القاني وحتى إن اختارت أقمشة برّاقة تكون بألوان داكنة أيضاً، كما أنها تنتقي القصّات ذات الأكمام الطويلة أو المتوسطة الطول فتخفي بها ذراعيها، ودائماً يُحدد التصميم شكل الخصر، وفساتينها تكون اما ماكسي أو بطول يصل تحت حد الركبة.

ولهذا فإنني أنصح كل سيدة ممتلئة تبحث عن أسلوبٍ راقٍ وأنيقٍ في الموضة أن تستوحي من "آديل" Adel أجمل الإطلالات.

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