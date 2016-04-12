اكسسواراتك هذا الربيع تُزينها أجمل الورود!

الربيع يترافق دائماً مع أجمل الورود البديعة التي تتفتح في كل مكان وتملأ الأجواء بألوانها الزاهية وروائحها الذكية، وعلى ما يبدو أن هذه الورود قد وصل تأثيرها للموضة بحيث طغت على مختلف تصاميم الإكسسوارت وبشكل خاص على شنط اليد والأحذية.

وقد بدت التصاميم رائعة بالفعل فيها الكثير من الأناقة ومن الفخامة أيضاً، ولاسيما أن الورود التي زيّنت الاكسسوارت قد صُنعت من مواد فاخرة مثل الجلود الطبيعية، المعادن، أو الكريستال والترتر البرّاق.

إليك أبرز موديلات أحذية صيف 2016

وقد تنوعت ألوان الاكسسوارت المُزينة بالورود بشكل كبير بين ألوان الباستيل الفاتحة وبين الألوان الغنية والحيوية.

أجمل تصاميم الأحذية المزينة بالورود رأيناها لدى كل من "بريان أتوود" Brian Atwood، "دولتشي غابانا" Dolce&Gabbana، "جي كرو" J.Crew، "ايترو" Etro وغيرهم. وبعض هذه الأحذية رسمية مع كعوب عالية وتصاميم رسمية وبعضها الآخر شبابية من دون كعب وبتصاميم عملية ومريحة.

أما شنط اليد فقد رأيناها لدى كل من "غوتشي" Gucci، "الكسندر ماكوين" Alexander McQueen، "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney، و"كوتور" Kotur. وجاء بعضها ذات أحجام صغيرة أنيقة وبعضها الآخر بأحجام كبيرة للاطلالات اليومية.

من خلال الاكسسوارت المزينة بالورود بإمكانك اضافة لمسات من الأنوثة والرومانسية لمختلف اطلالاتك الصباحية والمسائية، كما ستحصلين بها على أسلوب عصري ومواكب للموضة.

اختاري أجمل التصاميم منها لفصلي الربيع والصيف وستكونين من الأكثر أناقة حتماً.

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