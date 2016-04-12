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هل أحسنت كيم كارداشيان اختيار إطلالتها الأخيرة؟

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الثلاثاء 12-04-2016 09:25

حضرت نجمة التلفاز الشهيرة كيم كارداشيان Kim Kardashian حفلاً في مدينة لاس فيغاس بإطلالة براقة تحمل توقيع صديقها المقرب "أوليفر روستينغ Olivier Rousteing" لدار "بالمان Balmain" الفرنسية.

تميّزت إطلالة كيم السوداء بتطريزات وتفاصيل ذهبية ظاهرة على الفستان وقطعة من اللون الأبيض على منطقة الأرداف، ما جعلها تبدو أعرض من الطبيعة، وأبقت النجمة إطلالتها بسيطة بأن تركت شعرها منسدلاً وتجنَّبت ارتداء المجوهرات كلياً، فهل نجحت برأيك في اختيار إطلالتها؟

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سيدتي