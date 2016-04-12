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داماس تفتتح متجرها بحلته الجديدة في مول الإمارات

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الثلاثاء 12-04-2016 12:49

أعلنت "داماس" Damas دار المجوهرات والساعات العالمية الرائدة في الشرق الأوسط عن افتتاح متجرها بعد تحديثه في مول الإمارات الذي يعكس المظهر والرؤية الجديدين للشركة.
ويقدم التصميم الداخلي للمتجر الجديد طابع الأناقة الفاخرة، لتستكمل "داماس" Damas مهمتها التي تتجسد في تعزيز وتحسين مستوى خدمة العملاء، ولتوفر لهم تجربة مثالية للتسوق في محلاتها. ويضم المتجر الجديد أحدث التصاميم من علامات "داماس" Damas التجارية المعروفة والمفضلة مثل "فرفشة" و"أورانا" و"فراشة"، و"فيرا"، "سبرينغ"، إضافةً إلى العلامات التجارية العالمية مثل "روبرتو كوين" و"فوبه" و"ماركو بيتشيغو" و"لويس موينيه."
ولعشاق الذهب، ومحبي "داماس" Damas أنصحكم بزيارة المتجر الجديد للتتعرفوا عن قرب على أحدث ابداعات الدار، وللتمتعوا بتجربة تسوق جديدة ومختلفة.

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سيدتي