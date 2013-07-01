بعد خطاب "السيسي".. سميرة سعيد: مبروك لمصر على بداية انفراج أزمتها

كتب : هشام أمين منذ 21 دقيقة

سميرة سعيد

كتبت المطربة سميرة سعيد على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعض خطاب الفريق عبدالفتاح السيسي قائلة:

"مبروك لمصر على بداية انفراج أزمتها.. فتوحد الشعب أمس وخروجه بالإجماع يبشر بأمل في غد ستحكمه الحرية وترتفع فيه راية العدالة الاجتماعية".

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