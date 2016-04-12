بالصور.. رئيسة الإذاعة تفتتح مركز تطوير الحرف اليدوية من النخيل بأسوان

افتتحت الإذاعية نادية مبروك، رئيسة الإذاعة المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، مركز الجسر لتطوير الحرف اليدوية والتراثية، ومعرض منتجات مخلفات النخيل، بمدينة أسوان، بحضور اللواء محمد عاطف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، والسفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، ومحمد مدنى، مدير عام إذاعة جنوب الصعيد، والإعلامى محمد جاد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجسر المصرى للإعلام والتنمية.

وتفقد الحاضرون، مركز الجسر لتطوير الحرف اليدوية والتراثية فى أسوان، والذى يعمل على التخلص الآمن والأمثل من المخلفات البيئية، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة عالية من حيث الكفاءة والوظيفة والحس الفنى والقيمة الاقتصادية.

وقدم الإعلامى إسلام الشحات، المدير التنفيذى لمؤسسة الجسر المصرى، عرضًا مصورًا مدعومًا بالمعلومات حول مبادرة إعادة تدوير مخلفات النخيل، وما استهدفته من أجل رفع القدرات الفنية والإدارية للسيدات والفتيات العاملات فى قطاع تصنيع المنتجات اليدوية.

وفى ختام اللقاء، تبادل السكرتير العام لمحافظة أسوان، ورئيسة الإذاعة المصرية الدروع التذكارية، وإهداء المكرمين من قيادات العمل التطوعى الدروع والميداليات التذكارية وشهادات التقدير ومنح جوائز الفائزين لمسابقة القرآن الكريم التى نظمتها الإذاعة المصرية.

نادية مبروك تترأس وفدًا للتأكد من دور الإذاعات الإقليمية التنموى بأسوان