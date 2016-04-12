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سامح شكرى: ملف التحقيقات فى مقتل ريجينى لم يغلق والتعاون مع إيطاليا مستمر

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سامح شكرى: ملف التحقيقات فى مقتل ريجينى لم يغلق والتعاون مع إيطاليا مستمر سامح شكرى: ملف التحقيقات فى مقتل ريجينى لم يغلق والتعاون مع إيطاليا مستمر
أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن التعاون مع إيطاليا فيما يخص التحقيقات فى مقتل الطالب الإيطالى جوليو رجينى مستمرة، مشددا على أن ملف التحقيقات لم يغلق وسيظل قائما، واصفا هذا التعاون بأنه استثنائى ونقوم به نظرا للعلاقات بين البلدين، وأضاف أن هناك كل الاستعداد لمواصلة هذا التعاون من أجهزة التحقيق المشتركة.

وشدد شكرى خلال مؤتمر صحفى اليوم، الثلاثاء، مع نظيره البروندى على أن الجانب المصرى سوف يوافى الجانب الإيطالى بكافة المعلومات، وقال إن هناك انفتاح ورغبة ليكون هذا الأمر له دلائل على الشفافية واستعداد أجهزة الأمن المصرية للتعاون مع الجانب الإيطالى لتحديد الجناة، ولكن الأمر يستغرق وقتا طويلا، والتحقيقات فى مقتل النائب العام المصرى استغرقت عاما ولابد أن تأخذ التحقيقات مجراها الطبيعى للوصول إلى حقيقة الأمر.

وأوضح شكرى أنه خلال الجولة الأخيرة كانت هناك العديد من المطالب للجانب الإيطالى واستجاب الجانب المصرى لمجملها، وكان هناك طلبا وحيدا متعارضا مع الدستور المصرى.


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