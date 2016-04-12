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إحباط تسلل 16 شخصًَا بينهم سودانيا وليبيا إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 16 شخصًَا بينهم سودانيا وليبيا إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 16 شخصًَا بينهم سودانيا وليبيا إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن بمطروح، من إحباط تسلل 16 شخصا بينهم سودانيا وليبيا إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الثلاثاء إخطاراً بضبط 16 متهما هم 1 من القاهرة، 2 من الدقهلية و3 من البحيرة و2 من الفيوم و6 من المنيا و1 ليبى الجنسية و1 سودانى الجنسية، والتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.


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