"اليوم السابع" يصل للترشيحات النهائية لجائزة الصحافة العربية

وصل "اليوم السابع" إلى قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة الصحافة العربية، وذلك فى فئة الصحافة الاستقصائية عن تحقيق بعنوان " خداع المرضى بالخلايا الجذعية" قدمه الزميلان هدى زكريا ومحمد المندراوى.

وكشف نادى دبى للصحافة، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، الذى يمثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل عن فئات الجائزة فى دورتها الخامسة عشرة، وضمت قائمة المرشحين 43 اسما من الصحافيين بجانب المؤسسات الصحافية والإعلامية من مختلف أنحاء الوطن العربى وخارجه.

وأعلنت الأمانة العامة أن تكريم الفائزين سيكون مساء يوم 11 مايو المقبل، ضمن الحفل السنوى الكبير الذى يقام بعد اختتام فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الإعلام العربى.

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