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بالصور.. غرق شوارع بورسعيد وإغلاق المحال التجارية بسبب الأمطار الغزيرة ‎

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بالصور.. غرق شوارع بورسعيد وإغلاق المحال التجارية بسبب الأمطار الغزيرة ‎ بالصور.. غرق شوارع بورسعيد وإغلاق المحال التجارية بسبب الأمطار الغزيرة ‎
شهدت مدينة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة، أدت لغرق الشوارع والميادين، وارتباك فى حركة المرور، وغلق المحلات التجارية بالمدينة.

كما شهدت شوارع المدينة، انسداد بالوعات المطر التى حالت بين المارة للوصول للأرصفة، أو النزول من السيارات بمناطق الانتظار، كما توقفت بعض مراكب الصيد على أرصفة الميناء، تحسبا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الشديدة وسرعة الرياح.

الأمطار تغرق شوارع بورسعيد (1)

الأمطار تغرق شوارع بورسعيد (2)

الأمطار تغرق شوارع بورسعيد (3)


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