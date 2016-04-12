أحدث علاج للسمنة.. كبسولة تخدع المعدة لإفراز هرمونات الشبع

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نابولى الإيطالية عن أحدث صيحة لعلاج السمنة، وهى عبارة عن كبسولة تحتوى على حامض البيوتيرات، وهو يحفز المعدة لإفراز بعض الهرمونات التى ترسل إشارات للمخ تعزز الشعور بالشبع وبالتالى يتناول الإنسان كميات أقل من الطعام ويتخلص مع مرور الوقت من الكيلوات الزائد.

وأوضح التقرير الذى نشر مؤخرا فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن حامض البيوتيرات هو فى الأصل تفرزه بكتيريا الأمعاء بعد هضم الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، وثبت أنه يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع، وكشفت التجارب الحيوانية أن مكملات البيوتيرات تساهم فى خفض الوزن بنسبة 10% خلال شهر واحد، وكما أنها ساهمت فى تحسين مستويات السكر بالدم والحد من مقاومة هرمون الأنسولين، وأثبتت النتائج أنه آمن ولا يتسبب فى أى مشاكل صحية.

ومن المقرر أن يتم إجراء تجربة إكلينيكية جديدة على 40 طفلا مصابا بفرط الوزن، حيث سيحصلون على المكمل الغذائى "بيوتيرات" لمدة 6 شهور، ومن المتوقع أن تكون النتائج واعدة وتساهم بشكل ملحوظ فى الحد من معدلات السمنة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Science" خلال شهر أبريل الجارى.

يذكر أن أبحاثا طبية عديدة قد أشادت بالفوائد الصحية لحامض البيوتيرات، منها دراسة لجامعة هارفارد الأمريكية والتى أشارت أن مستويات البيوتيرات العالية تحد من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحى، وكما أشارت بعض الدراسات أن هذا الحامض يعزز التمثيل الغذائى للجسم ويثبط الشهية، بخلاف فاعليته فى خفض مستويات الكولسترول بالدم.

- مفاجأة.. بصاق سحلية "الوحش جيلا" السامة أحدث علاج للسمنة

- مؤتمر عالمى يكشف عن حقنة جديدة تقلل الوزن بنسبة 13% خلال 6 شهور

- أحدث صيحة فى علاج السمنة..چل مبتكر ينتفخ بالمعدة ويحفز الشعور بالشبع

>