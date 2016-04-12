حبس حلاق ومحاسب ومندوب لاتهامهم بسرقة 500 ألف جنيه من صراف بشبرا الخيمة

أمر أحمد تعلب وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة كريم عامر مدير النيابة، بحبس "حلاق" "ومندوب" و"محاسب" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة 500 ألف جنيه من صراف بجمعية المستقبل للتمويل عقب صرفهم من البنك الأهلى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغاً من "عمرو ع.م" 34 سنة صراف بجمعية المستقبل للتمويل الأصغر، بأنه توجه للبنك الأهلى فرع شمال القاهرة بشبرا الخيمة، وقام بصرف مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه خاصة بالجمعية محل عمله، وأثناء دخوله مدخل العقار مقر الجمعية الكائن بناحية أرض نوبار – دائرة القسم، فوجئ بشخصين أحدهما بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، والآخر بحوزته سلاح أبيض مطواه.

وقام الثانى بإلقاء مادة حارقة ( شطة ) على وجهه، وقام الأول بخطف حقيبة النقود وفرا هاربين، إلا أنه استغاث بالأهالى وأثناء قيامهم بضبطهما، قام الثانى بإحداث إصابة المدعو" أحمد محمد 30 سنة ميكانيكى بسحجات وجروح سطحية بأجزاء متفرقة بالجسم، لتمكين الأول من الهرب تاركاً الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى كاملاً.

وبمناقشة المتهم المضبوط تبين أنه يدعى "أحمد .م.م" 23 سنة حلاق، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك و بتحريض من المدعو "مصطفى ع.ع" 20 مندوب بوسطة بذات الجمعية، وبمواجهة الأخير بما ورد باعترفات المتهم المضبوط "أكد أنه ومحاسب الجمعية يدعى " مصطفي . ن" وراء الواقعة مع المتهم الأول.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7430 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، و المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

ضبط حلاق متهم بسرقة 500 ألف جنيه من صراف بإحدى الجمعيات فى شبرا الخيمة