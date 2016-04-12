حبس "نجل الدكش" ووالدته وعمه وعشيقته بعد ضبطهم فى شقة بسموحة بالإسكندرية

أمر المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس كريم محمد حافظ نجل "الدكش" ووالدته "هالة.س.م" وعمه "أمين" وعشيقته "عبير.ى.ع" ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما تم ضبطهم بشقة بمنطقة سموحة بالإسكندرية قبل هروبهم خارج البلاد.

ونجحت مباحث القليوبية صباح اليوم، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية فى ضبط "كريم محمد أمين حافظ 27 سنة نجل "الدكش" عاطل، ومقيم الجعافرة – دائرة مركز شبين القناطر السابق اتهامه فى 4 قضايا ومحكوم عليه فيها وهارب من حكم بالسجن المؤبد و16 سنة سجن فى قضايا استعمال قوة، مخدرات.

كما تم ضبط "هالة س.م" 41 سنة ربة منزل، والدة المتهم "كريم" محكوم عليها فى القضية رقم 20720 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 مخدرات، بالسجن 6 سنوات، و"عبير.ى.ع" 33 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قسم أول المنتزه مستأجرة الشقة وترتبط بعلاقة غير شرعية بـ"أمين حافظ"، وضبط "أمين حافظ أمين حافظ " 32 سنة عاطل ومقيم الجعافرة – دائرة مركز شبين القناطر السابق اتهامه فى العديد من القضايا الهارب من السجون العمومية خلال أحداث يناير 2011 فى القضية رقم 8888 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2009م – مخدرات والمحكوم عليه هارب من 4مؤبد و34سنة سجن، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 14 قضية مخدرات – إحراز ذخائر – سلاح – سرقة بالإكراه – مشاجرة وإطلاق نيران – مقاومة سلطات ] آخرها القضية رقم 2633/31 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015م - مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية بإحدى الشقق (محددة) بمنطقة سموحة – الإسكندرية.

وعقب مداهمة الشقة حاول المتهمون مقاومة ضباط المأمورية، وبالتفتيش تم ضبط 658 ألف جنيه متحصلات نشاطه الإجرامى، وعدد 27 هاتف محمول ماركات مختلفة وكمية من المصوغات الذهبية عبارة عن 15 خاتما – 6 سلسلة – 3 قرط زوجى – 3 قرط فردى – 4 دلاية – أسورة، وبطاقة رقم قومى مزورة باسم محمد.ى.ع" شقيق عبير " لها رقم قومى وعنوانها – دائرة قسم أول المنتزه ويعمل أخصائى تسويق.

واعترف المتهمين أمام رجال المباحث أنهم من ضمن التشكيل العصابى الذى كان يتزعمه والده المضبوط "محمد حافظ – الدكش" ومن ضمن المتهمين فى الواقعة الهجوم على مأمورية مباحث الخانكة، أسفرت عن استشهاد معاون المباحث إيهاب إبراهيم جورجى و5 آخرين وإصابة 3 بالتحريض والمساعدة وأنهم مارسوا أنشطة إجرامية متعددة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وسرقات السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه وممارسة البلطجة وفرض السيطرة على الأهالى بالمنطقة وأن المتهمة الثانية هى من رافقته وساعدته على الهرب من القرية إلى الإسكندرية، وأضاف أنه تربطه علاقة غير شرعية بالمتهمة "عبير" وأنها ساعدته فى تأجير الشقة محل الضبط وكذا فى تزوير البطاقة ببيانات شقيقها. وبمواجهة المتهمين المضبوطين، قرر الأول والثانية مضمون ما ورد باعترافات المتهم وأنهما من ضمن أعوانه فى التشكيل العصابى بزعامة شقيقه الدكش فى ممارسة الأنشطة الإجرامية كما أدلت الثالثة بمضمون ما ورد باعترافات المتهم. وأضاف العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة أنه تم ضبط مخزن سلاح قيامه أمين حافظ بإخفائه بمنطقة الجعافرة، وأرشد عن مكان إخفائه لها بباطن الأرض بالحدائق، حيث أمكن ضبطها وهى كالآتى عدد [ 1 ] سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 x 39 تحمل رقم 7079، وعدد [ 4 ] سلاح نارى طبنجة – كالآتى ( طبنجة ماركة برتا تحمل رقم 07659، طبنجة ماركة سى زد تحمل رقم 167870 طبنجة ماركة سميث ساقية تحمل رقم 385DL طبنجة مجهولة النوع ومطموسة الأرقام )، وقاذف سلاح أر بى جى، وكمية من الذخيرة بإجمالى عدد [ 8669 ] طلقة مختلفة الأعيرة عبارة عن [ 8000 طلقة إلى عيار 7.62 X 39 + 503 طلقة عيار 9 مم + 166 طلقة طبنجة سميث ].. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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