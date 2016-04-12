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الخارجية السورية: لا نعارض إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة فى جنيف

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الخارجية السورية: لا نعارض إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة فى جنيف الخارجية السورية: لا نعارض إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة فى جنيف

>أعلن نائب وزير الخارجية السورى، فيصل المقداد، أن دمشق لا تعارض إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة فى جنيف، إلى جانب عقد لقاءات مع المبعوث الأممى ستيفان دى ميستورا.

وقال المقداد - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء - إن دى ميستورا كان يصر - حتى الآن - على أن تجرى المفاوضات بوساطته، إلا أن دمشق لا تعارض إجراء مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه يجب بحث وثيقة دى ميستورا التى تتضمن 12 بندا خلال المفاوضات المقبلة من أجل إ بعض التعديلات على هذه الوثيقة وتحسينها.

وقال إن دمشق أبلغت المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا بأن السورية ستكون مستعدة للمفاوضات ابتداء من 15 أبريل تقريبا بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية فى سوريا فى 13 أبريل الحالي، مؤكدا أن دمشق تسعى للحوار من أجل إيجاد حل للأزمة فى سوريا.

وأكد نائب وزير الخارجية السورى أن أكراد سوريا يجب أن يشاركوا فى مفاوضات جنيف، مشيرا إلى أن الحكومة السورية لا تميز مواطنى البلاد بحسب القومية.

من جهة أخرى، قال المقداد إن "سوريا بلد صغير، وبالتالى فإن الحكومة لا تنظر فى إمكانية إقامة نظام فدرالى فى سوريا، إلا أنها تدعو لإشراك جميع الجهات المعنية، بما فى ذلك الأكراد، فى هذه المفاوضات".

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مصر 365

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