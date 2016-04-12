أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مروحيات مجهولة تشن غارات جوية على إقليم جيدو جنوب غربى الصومال

Google+ Print
مروحيات مجهولة تشن غارات جوية على إقليم جيدو جنوب غربى الصومال مروحيات مجهولة تشن غارات جوية على إقليم جيدو جنوب غربى الصومال

>قال سكان محليون بإقليم (جيدو) جنوب غربى الصومال، إن مروحيات مجهولة نفذت ضربات جوية على الإقليم؛ ما أدى لسقوط عدد من الضحايا المدنيين.

ونقلت (إذاعة شابيلي) عن أحد السكان ويدعى محمد مختار قوله "لقد قصفت الطائرات قرية باسول ومناطق سكنية أخرى بالقرب من مدينة جربهارى عاصمة الإقليم".

وأنحى السكان المحليون فى جنوب الصومال باللائمة على القوات الجوية الأمريكية والكينية فى شن ضربات جوية عشوائية فى إطار استهدافها للمناطق التى تسيطر عليها حركة الشباب المتشددة.

ونفذ الجيش الأمريكى ضربات جوية داخل الصومال أسفرت عن مقتل عدد من قيادات الشباب من بينهم زعيم الحركة أحمد جودان الذى قُتِل فى غارة جوية لطائرة بدون طيار بالقرب من مدينة باراوى فى الأول من سبتمبر عام 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365