مروحيات مجهولة تشن غارات جوية على إقليم جيدو جنوب غربى الصومال

>قال سكان محليون بإقليم (جيدو) جنوب غربى الصومال، إن مروحيات مجهولة نفذت ضربات جوية على الإقليم؛ ما أدى لسقوط عدد من الضحايا المدنيين.

ونقلت (إذاعة شابيلي) عن أحد السكان ويدعى محمد مختار قوله "لقد قصفت الطائرات قرية باسول ومناطق سكنية أخرى بالقرب من مدينة جربهارى عاصمة الإقليم".

وأنحى السكان المحليون فى جنوب الصومال باللائمة على القوات الجوية الأمريكية والكينية فى شن ضربات جوية عشوائية فى إطار استهدافها للمناطق التى تسيطر عليها حركة الشباب المتشددة.

ونفذ الجيش الأمريكى ضربات جوية داخل الصومال أسفرت عن مقتل عدد من قيادات الشباب من بينهم زعيم الحركة أحمد جودان الذى قُتِل فى غارة جوية لطائرة بدون طيار بالقرب من مدينة باراوى فى الأول من سبتمبر عام 2014.