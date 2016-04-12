أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بشار الأسد لوفد برلمانى روسى: النظام الفيدرالى سيدمر سوريا

Google+ Print
بشار الأسد لوفد برلمانى روسى: النظام الفيدرالى سيدمر سوريا بشار الأسد لوفد برلمانى روسى: النظام الفيدرالى سيدمر سوريا

>جدد الرئيس السورى بشار الأسد، - خلال استقباله وفدا برلمانيا روسيا فى دمشق، اليوم الثلاثاء - موقفه الرافض لفيدرلة سوريا، معتبرا أن النظام الفيدرالى سيدمر بلاده.

وقال الأسد - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "اليوم فى جنيف يجرى نضال من أجل مستقبل سوريا، ويمكنكم أن تسألوا أى مواطن سوري، وهو سيقول لكم إن الفيدرالية لن تساهم فى توحيد البلاد"، مؤكدا ضرورة أن "يطرح مشروع دستور سورى جديد للنقاش الشعبي، لكى يدعمه الشعب برمته".

وأضاف الرئيس السورى "إن الدستور الجديد يجب أن يحمى الشعب السورى برمته، الأغلبية والأقلية"، مشيرا إلى ضرورة إصدار قانون "حول علمانية الدولة فى سوريا".

من جانبه، قال عضو الوفد السيناتور الروسى دميترى سابلين إن الرئيس السورى تعهد ببذل جهوده القصوى من أجل حماية المسيحيين فى سوريا، محذرا من خطر تحول سوريا ودول أخرى فى الشرق الأوسط إلى إمارات متطرفة تهدد العالم برمته، فى حال خروج المسيحيين من المنطقة.

بدوره قال النائب الروسى سيرجى جافريلوف إن الأسد أكد - خلال اللقاء - أنه يؤمن بإمكانية تسوية الأزمة السورية فى إطار حوار جنيف.

وأضاف جافريلوف أن الأسد أعرب عن تقديره لنظيره الروسى فلاديمير بوتين على المساعدة التى قدمتها روسيا فى محاربة الإرهاب، علاوة على دعمها الإنسانى والاقتصادى للدولة السورية، مشيرا إلى أن "بوتين يعد أكثر الشخصيات السياسية شعبية فى سوريا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017