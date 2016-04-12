بشار الأسد لوفد برلمانى روسى: النظام الفيدرالى سيدمر سوريا

>جدد الرئيس السورى بشار الأسد، - خلال استقباله وفدا برلمانيا روسيا فى دمشق، اليوم الثلاثاء - موقفه الرافض لفيدرلة سوريا، معتبرا أن النظام الفيدرالى سيدمر بلاده.

وقال الأسد - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "اليوم فى جنيف يجرى نضال من أجل مستقبل سوريا، ويمكنكم أن تسألوا أى مواطن سوري، وهو سيقول لكم إن الفيدرالية لن تساهم فى توحيد البلاد"، مؤكدا ضرورة أن "يطرح مشروع دستور سورى جديد للنقاش الشعبي، لكى يدعمه الشعب برمته".

وأضاف الرئيس السورى "إن الدستور الجديد يجب أن يحمى الشعب السورى برمته، الأغلبية والأقلية"، مشيرا إلى ضرورة إصدار قانون "حول علمانية الدولة فى سوريا".

من جانبه، قال عضو الوفد السيناتور الروسى دميترى سابلين إن الرئيس السورى تعهد ببذل جهوده القصوى من أجل حماية المسيحيين فى سوريا، محذرا من خطر تحول سوريا ودول أخرى فى الشرق الأوسط إلى إمارات متطرفة تهدد العالم برمته، فى حال خروج المسيحيين من المنطقة.

بدوره قال النائب الروسى سيرجى جافريلوف إن الأسد أكد - خلال اللقاء - أنه يؤمن بإمكانية تسوية الأزمة السورية فى إطار حوار جنيف.

وأضاف جافريلوف أن الأسد أعرب عن تقديره لنظيره الروسى فلاديمير بوتين على المساعدة التى قدمتها روسيا فى محاربة الإرهاب، علاوة على دعمها الإنسانى والاقتصادى للدولة السورية، مشيرا إلى أن "بوتين يعد أكثر الشخصيات السياسية شعبية فى سوريا".