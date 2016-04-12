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الجيش الفرنسى يدرب القوات الخاصة العراقية تمهيدا لتحرير الموصل

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الجيش الفرنسى يدرب القوات الخاصة العراقية تمهيدا لتحرير الموصل الجيش الفرنسى يدرب القوات الخاصة العراقية تمهيدا لتحرير الموصل

أخبار العراق

قال موقع "20 مينيت" الفرنسى إن قوات عسكرية من الجيش الفرنسى تقوم بتدريب القوات الخاصة التابعة للجيش العراقى من أجل التصدى لتنظيم داعش الإرهابى فى الموصل، وذلك فى إطار مكافحة الإرهاب فى العراق، حيث تعد القوات الفرنسية نظيرتها العراقية بأحدث أساليب القتال والاقتحامات من أجل تحرير مدينة الموصل العراقية التى يسيطر عليها التنظيم الإرهابى.

ووفقا للموقع الفرنسى ذاته دعا وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان خلال زيارة مفاجئة للعراق أمس الاثنين إلى تكثيف الضغوط على تنظيم داعش الذى تعرض لهزائم عدة مؤخرا، بهدف استعادة السيطرة على معقليه الموصل فى العراق والرقة فى سوريا خلال العام الجارى.

قال لودريان أنه من الضرورى أن يتم تحرير الرقة والموصل خلال 2016، مضيفا أن 2016 يجب أن تكون سنة التحول المصيرى فى معركة فرنسا ضد تنظيم داعش، وتحرير المراكز السكانية الأساسية التى لا يزال يسيطر عليها، فى مدينتى الرقة والموصل".

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