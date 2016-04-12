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بالصور.. مؤتمر العمل العربى يبحث مكان انعقاد دورتة القادمة ويشكل هيئاته

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بالصور.. مؤتمر العمل العربى يبحث مكان انعقاد دورتة القادمة ويشكل هيئاته بالصور.. مؤتمر العمل العربى يبحث مكان انعقاد دورتة القادمة ويشكل هيئاته
شهدت الجلسة الإجرائية لمؤتمر العمل العربى الـ 43 فى يومه الثالث على التوالى، والمنعقده بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض التقرير الثالث للجنة التنظيمية للمؤتمر، ومناقشة مكان جدول أعمال الدورة الـ 44 للمؤتمر للعام المقبل، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية، والتى تضم مجلس إدارة المنظمة وهيئة الرقابة المالية ولجنة الحريات النقابية، ولجنة شئون عمل المرأة العربية ولجنة الخبراء القانونيين.

ويشارك فى فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى وزير العمل بالمملكة العربية ، وفايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية، والدكتور عيسى بن سعد الجفالى النعيمى وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر، والدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.

ويرأس وفد فى المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويمثل وفد أصحاب الأعمال عن اتحاد الصناعات المصرية، سمير حسن علام رئيس لجنة العمل بالاتحاد، والدكتورة فاطمة الرزاز مستشار الاتحاد، ومحمد فكرى عبد الشافى عضو اللجنة، وعن الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد، ومحمد طلعت محمد مدير إدارة المنظمات بالاتحاد.

ويرأس وفد العمال جبالى محمد جبالى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية محمد وهب الله أمين عام الاتحاد، ومحمد سالم أمين الصندوق، وحسنى سعد مدير عام الشئون القانونية بالاتحاد.
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>بالصور.. وزير القوى العاملة: مصر تحتضن الدورة 43 لمؤتمر العمل العربى
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مصر 365

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