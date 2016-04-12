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رسميا.. طرح أقراص جديدة لعلاج سرطان الدم الليمفاوى المزمن بنسبة شفاء 80%

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رسميا.. طرح أقراص جديدة لعلاج سرطان الدم الليمفاوى المزمن بنسبة شفاء 80% رسميا.. طرح أقراص جديدة لعلاج سرطان الدم الليمفاوى المزمن بنسبة شفاء 80%
وافقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا على طرح دواء جديد لعلاج سرطان الدم "اللوكيميا" الليمفاوى المزمن CLL، وبالأخص المرضى الذين يعانون من خلل فى الكروموسومات يعرف باسم "17p deletion"، حيث يفتقدون وجود أحد الأجزاء الهامة فى الكروموسوم رقم 17، المسئولة عن تثبيط نمو السرطان، وكما يشترط أن يكون هؤلاء المرضى قد حصلوا على أحد الأدوية المضادة للسرطان.

ويعرف هذا الدواء الجديد باسم فينكليكستا Venclexta، وهو يحتوى على المادة الفعالة فينيتوكلاكس، وهو متوفر فى صورة أقراص يتناولها المرضى بشكل يومى منتظم، وأوضح التقرير الذى نشر بموقع FDA أن هذا العقار يعمل عن طريق استهداف بروتين "BCL-2" والذى يلعب دورا حيويا فى نمو الخلايا السرطانية ومنتشر بشكل ملحوظ بين مرضى سرطان الدم الليمفاوى المزمن.

وتم التأكد من فاعلية عقار فينكليكستا عقب خضوع 106 مرضى بسرطان الدم الليمفاوى المزمن، حصلوا خلالها على أقراص فينكليكستا، وبدأوا بجرعة 20 مجم، وظلت تزيد حتى وصلت إلى 400 مجم خلال 5 أسابيع، وكانت النتائج إيجابية وأثبتت فاعلية العقار فى علاج 80% من مرضى السرطان سواء بشكل كلى أو جزئى.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تسبب فيها العقار: انخفاض أعداد كريات الدم البيضاء والإسهال والغثيان والأنيميا ونقص الصفائح الدموية، وتمتلك شركة "AbbVie" الأمريكية الحق الحصرى فى تصنيع هذا الدواء.


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