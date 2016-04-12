"الصحة" ترسل خطاب شكر لوكيل الوزارة بالمنوفية لتطوير مكاتب المحافظة

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية إنها تقلت خطاب شكر وتقدير من وزارة الصحة، لها هى ومدير مركز المعلومات بالمديرية، لما يبذلانه من جهد.

و أضافت وكيل وزارة الصحة لليوم السابع، أن وزارة الصحة أرسلت خطاب شكر وتقدير لها، ولمدير مركز المعلومات بالمديرية والعاملين بمركز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية، على ما بذلوه من جهد فى الارتفاع بمستوى الأداء والجودة فى تشغيل وتفعيل برنامج ميكنة مكاتب الصحة لتسجيل بيانات المواليد والوفيات، والوصول إلى نسب استيفاء واكتمال عالية المستوى.

وأعربت وكيل الوزارة عن سعادتها الغامرة بالتكريم، مشيرة إلى أنها لا تدخر جهدًا من أجل توفير خدمة طبية متميزة إلى جميع المواطنين.

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