هايدي موسى:كاظم الساهر تسبب لي في أزمة.. ومحمد عباس: حميد الشاعري شهد انطلاقتي

استضافت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس نجمي برنامج “ستار أكاديمي”، هايدي موسى، ومحمد عباس، في حلقة أمس الإثنين، من برنامج “صاحبة السعادة”، المُذاع على “CBC”.

وحفلت السهرة بالعديد من الأغاني المميزة التي قدمها الثنائي الشهير.

> وقالت هايدي، خلال الحلقة، إنها عاشقة للغناء منذ طفولتها، وإنها بدأت احتراف الغناء منذ كان عمرها 10 سنوات بدعم من والدها ووالدتها، حيث بدأت رحلتها مع الغناء في الأوبرا تحت قيادة الموسيقار سليم سحاب، الذي أُعجب بصوتها، وجعلها تغني أولى حفلاتها “صولو” دون أن تصبح “كورال”.

> وأكدت هايدي، أن أصعب الأوقات التي مرت عليها في “ستار أكاديمي” كان في البرايمات الأخيرة، حيث تقلص العدد جدًا، وأصبحت فرص خروجها من البرنامج أكبر، مؤكدةً أن أغنية كاظم الساهر “المحكمة” تسببت لها في أزمة كبيرة قبل غنائها على المسرح لضيق الوقت المتاح لها لحفظ كلمات الأغنية، واللحن، وكذلك لصعوبتها لأنها لغة عربية فُصحى.

> وقال محمد عباس، إنه كان يغني منذ طفولته في قصر الثقافة بمحافظته بورسعيد، ولكنه ابتعد عن الغنا في فترة الدراسة الثانوية والجامعة، قبل أن يعود للغناء بعد التخرج، لينتج أغنية لنفسه في ألبوم “ميوزك ناو 4″ الذي كان يتصدره حميد الشاعري، كنجم الألبوم، ومعه مجموعة من المطربين الشباب كلاً منهم يغني أغنية.

> وأكد “عباس”، أن الخطوات الأولى هي الأهم في حياة أي فنان، لذلك يسعى هو وهايدي، لاثبات وجودهما خلال الفترة القادمة من خلال إحياء بعض الحفلات وإصدار أغاني سينجل.