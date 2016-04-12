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فايز المالكي يغيب عن دراما رمضان

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الثلاثاء 12-04-2016 14:17

للعام الثاني على التوالي، يغيب نجم الكوميديا فايز المالكي عن الدراما في رمضان، إذ اكتفى في موسم 2015 بتقديم برنامج "أنت الفايز مع فايز على شاشة MBC. وهذا العام، سيغيب فايز عن الأعمال الرمضانية، على الرغم من أنّه تقدّم بمسلسل درامي للتلفزيون السعودي وما زال ينتظر التعميد، فيما كانت المفاوضات جارية بينه وبين عدة قنوات خليجية بشأن مسلسل رمضاني، إلا أنه لم يتمّ الاتفاق والتعاقد بينهم.

وتفيد مصادرنا بأنّ الفنان المالكي، الذي يعتبر من أهمّ النجوم الذين يقدّمون أعمالهم في الموسم الرمضاني، في السنوات الماضية، سواء من خلال سلسلة أجزاء مسلسله "سكتم بكتم"، أو "بيني وبينك"، وغيرها، ينتظر تعميداً من التلفزيون السعودي لتقديم برنامج اجتماعي في رمضان المقبل حول الجنود السعوديين في الحدّ الجنوبي وبطولاتهم وحمايتهم لأرض الوطن.

وكانت آخر أعمال المالكي الدرامية منذ عامين تقريباً في رمضان 2014، من خلال مسلسل "خميس بن جمعة"، الذي عرض على شاشة روتانا خليجية.

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سيدتي

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