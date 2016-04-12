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عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن

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عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم "الثلاثاء" عبور 50 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب.

سفينة الحاويات البنمية MSC DANIELA بحمولة 156 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 28 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و700 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم هونج كونج NEW DREAM بحمولة 173 ألف طن.

- عبور 1300 سفينة قناة السويس خلال شهر فبراير بحمولة 77.7 مليون طن

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