أخيراً الاستقرار على الموعد النهائي لطرح ألبوم عمرو دياب

عد فترة من التكتم والسريّة حول الموعد النهائي لطرح ألبوم الفنان عمرو دياب، الذي يحمل اسم "أحلى وأحلى"، أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب أنّ الموعد سيكون يوم 25 أبريل الجاري.

وكانت هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب، قد رفضت الإفصاح عن الموعد النهائي لطرح الألبوم في اتصال مع "سيدتي نت"، موضحة أنّه غير مصرّح لها الإدلاء بأيّ تفاصيل.

ألبوم "أحلى وأحلى" طرح عمرو منه أغنيتين منفردتين، هما "عمرنا ما هنرجع"، والأغنية الثانية "عكس بعض"، فلاقت الأغنيتان نسبة مشاهدة عالية منذ طرحهما.

ويعدّ الألبوم هو الأول لـ عمرو دياب بعد انفصاله عن الشركة المنتجة روتانا، وهو من إنتاج شركته "ناي" في أول عمل لها.