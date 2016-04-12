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بعد طلاقها... ميغان فوكس حامل بطفلها الثالث

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الثلاثاء 12-04-2016 14:22

ظهرت علامات الحمل على النجمة الشهيرة ميغان فوكس Megan Fox أثناء وجودها في لاس فيغاس للمشاركة في "CinemaCon".
ولم تبذل النجمة البالغة من العمر 29 عاماً أيّ مجهود لإخفاء بطنها، بل أظهرته بكلّ ثقة.
واللافت أنّ حمل ميغان جاء بعد أن أعلنت انفصالها عن زوجها براين أوستين Brian Austin في آب/ أغسطس المنصرم، على الرغم من أنهما شوهدا مؤخّراً سوياً من دون إعلانهما رسمياَ عودتهما.
يذكر أنّ علاقة Megan Fox و Brian Austin بدأت عام 2004 أثناء حلول Brian ضيف شرف في برنامج Megan، الذي يحمل اسم Hope & Faith، وتمّت خطوبتهما عام 2006، ثم انفصلا عام 2009 ، ثم خطبا مجدّداً عام 2010، قبل أن يتزوّجا في 10 حزيران/يونيو 2010 وينجبا طفلين.

 

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