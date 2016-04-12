بالصور: كيت ميدلتون حافية القدمين في متحف غاندي

يبدو أنّ الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton لم تكن تتوقع أن تتخلّى عن حذائها أثناء جولتها في نيودلهي، وعلى وجه الخصوص في متحف غاندي.

ونظراً إلى قدسيّة المكان، أجبرت الدوقة على خلع حذائها العالي الكعب والسير والتجوال في المكان حافية القدمين، فبدا واضحاً أنها لا تضع طلاء أظافر على أصابع قدميها.

وفي السياق عينه، أشار أحد الخبراء في علم الجلد إلى إحدى المجلات العالمية إلى أنّ قدمي كيت ـ بحسب الصور ـ تعانيان من بعض المشكلات، بسبب ارتدائها الدائم للكعب العالي والأحذية التي عادةً ما تكون مدبّبة من الأمام.

يُشار إلى أنّ الأمير وليام William تخلّى أيضاً مع زوجته عن الحذاء، وتنقّل في المكان وهو يرتدي الجوارب فقط.

يُذكر أنّ الدوقة كيت ميدلتون وزوجها الأمير وليام شاركا يوم أمس في حفلة شاي أُقيمت على شرف الملكة إليزابيث، في عيدها الـ90 في نيو دلهي. وأثناء الحفل، أجابت الدوقة عن سؤال وجّه إليها، يتعلّق بلياقتها البدنية، التي لا تزال تتمتّع بها، على الرغم من إنجابها طفلين، فقالت ببساطة: "الركض وراء ولديّ".

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