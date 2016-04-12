مليون مشاهدة لـ ايلتشين سانجو في أجرأ مشهد لها

بعد تصريحها الأخير بأنها ترفض مشاهد الحب الساخنة والعري في أعمالها الفنية، فاجأت بطلة المسلسل الرومانسي الأنجح "حب للإيجار" الممثلة ايلتشين سانغو الشهيرة بدفني النقاد وجمهورها بتصويرها مشهد حب ساخن وجريء في الحلقة 40 من المسلسل.

المشهد جمعها مع بطل المسلسل باريش أردوتش الشهير بعمر، وكان مشهداً حميماً بامتياز يخالف كل ما سبق وصنّفته الممثلة ضمن خانة الممنوعات.

وقد تناقلت وسائل الإعلام التركية هذا المشهد الساخن لتحقق من خلاله نسبة تصفّح عالية، وحقق اليوتيوب أيضاً نسبة مشاهدة عالية للمشهد وصلت إلى مليون مشاهدة بسرعة قياسية.

ونفى باريش أردوتش بعد أيام من بث المشهد في السوشيال ميديا، صحة الأخبار القائلة بأنه اختلف مجدداً مع حبيبته الممثلة جوبسي أوزاي التي أغضبها هذا المشهد العاطفي قائلاً "نحن ممثلون محترفون، وهذه المشاهد ضرورية درامياً ونؤديها بشكل مهني محترف".

وأكدت صحيفة (بوستا) بأن الممثل قام باستئذان حبيبته جوبسي أوزاي قبل تصويره هذا المشهد الساخن، لحماية نفسه من غضبها في حال فوجئت بالمشهد مثل المشاهدين العاديين.

ويحقق مسلسل "حب للإيجار" منذ بدء عرضه على شاشة قناة ستار التركية نجاحاً جماهيرياً كبيراً متصدراً الرايتنغ من حلقاته الأولى مساء كل جمعة من كل أسبوع، ولا يعرف بعد إن كان سيتم إنهاءه بنهاية الموسم الثاني أم سيمدد عرضه لموسم ثالث بهدف إستثمار نجاحه تجارياً وإعلانياً.

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