ضبط 140 طن أقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أسيوط

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تعليماته المشددة لمديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والمرور لإحكام الرقابة على عمليات نقل الأقماح إلى المحافظة لعدم التلاعب وسلامة الأقماح الموردة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية لتلقى العقوبات الرادعة.

وكانت مباحث التموين قد تمكنت من ضبط 140طن أقماح غير صالح للاستهلاك الآدمى حيث وردت معلومات للعميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث التموين بقدوم سيارتين محملتين بالأقماح من صوامع بمحافظة الشرقية غير صالحة للاستهلاك وتنبعث منها روائح كريهة وتالفة ومخلطة بأقماح محلية لمطحن بالمنطقة الصناعية بدشلوط التابعة لمركز ديروط، حيث تم ضبط كمية تقدر بـ 87 طن و90 كيلو وآخرى بـ62طن و480 كيلو من الأقماح موضحا أنه تم معاينة تلك المضبوطات والكشف عنها بمعرفة اللجنة الفنية التى أكدت أن كمية الأقماح بها حشرات وسوس ومخلطة بأقماح مستوردة وأخرى محلية وغير صالحة للاستخدام بغرض التربح.

وأكد مدير إدارة مباحث التموين على استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمطاحن والمخابز والمستودعات بناءا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف أبو شقة أنه تم تحرير 59 قضية تموينية متنوعة فضلا عن ضبط عدد 252 من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء مشيرا إلى التحفظ على المضبوطات ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 102 لسنة2011 حيث جارى عرض تلك المخالفات والمضبوطات والمتهمين على النيابة العامة.

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