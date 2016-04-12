بالصور.. السيطرة على حريق شب بثلاجتين لحفظ المواد الغذائية فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بثلاجتين لحفظ المواد الغذائية بمنطقة الهناجر، بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر شرق محافظة سوهاج، وذلك عقب الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء كبرى.

تمت محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى باقى المناطق، وذلك على مدار ساعة كاملة، وتجرى الآن عمليات التبريد، ورجحت التحريات الأولية، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى بالثلاجتين.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية بالكوثر داخل ثلاجتين لحفظ الجبن والمخلات، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية ،و العميد أحمد الراوى ،رئيس فرع بحث الشرق والراد أحمد عزت ،رئيس مباحث قسم الكوثر بنشوب الحريق صباح اليوم بثلاجتين لحفظ المواد الغذائية " جبن – مخلات " على مساحة 200 متر مربع، حيث أتت النيران على كافة المحتويات داخل الثلاجتين، وتمت السيطرة على الحريق، عقب الدفع 4 سيارات إطفاء كبيرة، ولم يتم تسجيل أى حالات إصابة بين قوات الحماية المدنية، وتجرى الآن أعمال التبريد تمهيدا لحصر الخسائر، و جار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

نشوب حريق بثلاجتى تخزين مواد غذائية بالمنطقة الصناعية فى الكوثر بسوهاج

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