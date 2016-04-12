الصحة العالمية: وفاة 21 شخصا إثر تفشى الحمى الصفراء فى الكونجو الديمقراطية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن 21 شخصا توفوا جراء الحمى الصفراء فى جمهورية الكونجو الديمقراطية أصيب بعضهم بالفيروس فى أنجولا المجاورة.

وقالت المنظمة إن الحمى الصفراء قتلت بالفعل 225 شخصا فى أنجولا فيما تم تسجيل نحو 1600 حالة إصابة.

وأضافت المنظمة أن ثمة مخاطر كبيرة الآن فى استشراء العدوى فى الكونجو الديمقراطية بسبب الأعداد الكبيرة من السكان التى تتنقل بين البلدين.

- بعد نقلها فيروس زيكا.. البعوضة المصرية تنشر "الحمى الصفراء" فى أفريقيا.. المرض يهدد القارة السمراء والقرود تنقل الميكروب للإنسان.. أنجولا تعلن إصابة 37 حالة.. و"الصحة العالمية" تتابع الأمر بقلق

>

>- بسبب القمامة والبعوض.. ارتفاع ضحايا الحمى الصفراء إلى 158 فى أنجولا