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الصحة العالمية: وفاة 21 شخصا إثر تفشى الحمى الصفراء فى الكونجو الديمقراطية

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الصحة العالمية: وفاة 21 شخصا إثر تفشى الحمى الصفراء فى الكونجو الديمقراطية الصحة العالمية: وفاة 21 شخصا إثر تفشى الحمى الصفراء فى الكونجو الديمقراطية
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن 21 شخصا توفوا جراء الحمى الصفراء فى جمهورية الكونجو الديمقراطية أصيب بعضهم بالفيروس فى أنجولا المجاورة.

وقالت المنظمة إن الحمى الصفراء قتلت بالفعل 225 شخصا فى أنجولا فيما تم تسجيل نحو 1600 حالة إصابة.

وأضافت المنظمة أن ثمة مخاطر كبيرة الآن فى استشراء العدوى فى الكونجو الديمقراطية بسبب الأعداد الكبيرة من السكان التى تتنقل بين البلدين.

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