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الاتحاد يوضح العقبة في تمديد إعارة أوباما من الزمالك

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الاتحاد يوضح العقبة في تمديد إعارة أوباما من الزمالك الاتحاد يوضح العقبة في تمديد إعارة أوباما من الزمالك

فسر وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري بعض العقبات التي تحول دون تمديد إعارة يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجم الفريق من نادي الزمالك.

وقال وليد صلاح عبر إذاعة 9090: "هناك 5 عقود لإعارة أوباما تحمل أختام وتوقيع مسئولي الناديين، ويتبقى فقط توقيع اللاعب عليها".

وأضاف "ولكن التمس العذر لأوباما، فهو يتعرض لإغراءات عديدة من أندية أخرى، كما أن هناك محاولات من نادي الزمالك لاستعادته مجددا".

وتابع "الأهلي لديه ميزانية 120 مليون جنيه للتعاقدات، و100 مليون للزمالك، وسموحة 40 مليون، بينما ميزانية الاتحاد لدعم صفوفه لا تتجاوز 10 مليون جنيه".

وأتم مدير الكرة بالاتحاد "نحتاج 30 مليون جنيه سنويا لضم 4 أو 5 لاعبين جدد، وليكون النادي قادرا على الالتزام بعقود باقي لاعبيه".

ويتألق أوباما رفقة زعيم الثغر هذا الموسم إذ سجل 7 أهداف في الدوري هذا الموسم.

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