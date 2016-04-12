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يوفنتوس قد يخلص ريال مدريد من دانيلو

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يوفنتوس قد يخلص ريال مدريد من دانيلو يوفنتوس قد يخلص ريال مدريد من دانيلو

في ظل بحث يوفنتوس عن ظهير أيمن في الموسم المقبل، خرجت تقارير إيطالية تؤكد اهتمام النادي الإيطالي بخدمات ظهير ريال مدريد دانيلو.

وانضم البرازيلي إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم من بورتو البرتغالي.

وتشير (توتوسبورت) إلى أن ريال مدريد لن يترك ظهيره قبل الحصول على عرض يبلغ 25 مليون يورو، نفس السعر الذي استقدمه به من بورتو.

ولم يثبت دانيلو نفسه في موسمه الأول في سانتياجو بيرنابيو، إذ لعب في 20 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة.

كما قدم أداءا مزريا في خسارة ريال مدريد 2-0 أمام فولفسبورج في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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