تقارير إيطالية – ' كراسي موسيقية ' بين ميلان وبايرن ميونيخ ويوفنتوس.. وتشيلسي يراقب

أشارت عدة تقارير إيطالية إلى احتمالية حدوث لعبة "كراسي موسيقية" بين أندية ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، وبايرن ميونيخ الألماني، فيما يخص المراكز الهجومية.

وأوردت (كوريري ديللو سبورت) أن بايرن ميونيخ يرغب في الحصول على مهاجم ميلان كارلوس باكا.

ومن المتوقع أن يطلب ميلان مبلغ أكبر من 30 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه الكولومبي.

وسيحاول ميلان تعويض خسارة باكا، بالحصول على مهاجم يوفنتوس سيموني زازا.

ولن يترك يوفنتوس مهاجمه الإيطالي إلا بعرض يبلغ 30 مليون يورو.

وكذلك، يرغب أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي في الموسم المقبل في الحصول على خدمات المهاجم الإيطالي، حسب جريدة (توتوسبورت).