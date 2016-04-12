دراسة أسترالية تحذر: تدخين السجائر يقلل فعالية أدوية الرئة

كشفت دراسة طبية أسترالية أن هناك تأثيرا سلبيا للتدخين والعدوى الفيروسية، على فعالية الأدوية التى يتم تناولها لعلاج أمراض الرئة المزمنة.

وأوضح الباحثون أن الانسداد الرئوى المزمن (COPD)، يعد التوصيف الشامل لأمراض الرئة بما فى ذلك انتفاخ الرئة والتهاب القصبات المزمن، فضلا عن مرض الانسداد الرئوى المزمن.

وأظهرت النتائج المتوصل إليها إلى أن فعالية عدد من العقاقير الطبية المعالجة لحالات الانسداد الرئوى المزمن تتأثر سلبا فى حال تدخين المريض أو معاناته من عدوى فيروسية مثل الأنفلونزا والالتهابات الفيروسية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه الباحثون أن هناك حاجة واضحة لتطوير علاجات جديدة يمكن أن تتغلب على القيود بشأن الأدوية المستخدمة حاليا فى علاج الانسداد الرئوى الزمن.

ويعد التدخين فى الوقت الراهن السبب الرئيسى للإصابة بالانسداد الرئوى المزمن، كما أنه يعمل على تغيير الدفاعات المناعية للمريض ليزيد من تفاقم حالته المرضية.

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