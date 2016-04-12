أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ بورسعيد يستقبل هانى أبو ريدة لبحث إعادة الحياة للفعاليات الرياضية

Google+ Print
محافظ بورسعيد يستقبل هانى أبو ريدة لبحث إعادة الحياة للفعاليات الرياضية محافظ بورسعيد يستقبل هانى أبو ريدة لبحث إعادة الحياة للفعاليات الرياضية
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المهندس هانى أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم فى مكتبه بالديوان العام للمحافظة .

وناقش "الغضبان" مع "أبو ريدة"، سبل إعادة الحياة للفعاليات الرياضية الدولية على أرض بورسعيد، ودراسة إقامة بطولة كروية على المستوى العربى والدولى للارتقاء بالمحافظة.

من جانبه، أكد المهندس هانى أبو ريدة، دعمه الكامل لمخطط المحافظ، فى الارتقاء بالمحافظة بمختلف المجالات، لافتا إلى أنه سيبدأ فى دراسة عدد من المقترحات التى تتم مناقشتها، وإعادة بورسعيد على خريطة الفعاليات الدولية فى مختلف المجالات وليست الرياضية فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365