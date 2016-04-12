محافظ بورسعيد يستقبل هانى أبو ريدة لبحث إعادة الحياة للفعاليات الرياضية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المهندس هانى أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى لكرة القدم فى مكتبه بالديوان العام للمحافظة .

وناقش "الغضبان" مع "أبو ريدة"، سبل إعادة الحياة للفعاليات الرياضية الدولية على أرض بورسعيد، ودراسة إقامة بطولة كروية على المستوى العربى والدولى للارتقاء بالمحافظة.

من جانبه، أكد المهندس هانى أبو ريدة، دعمه الكامل لمخطط المحافظ، فى الارتقاء بالمحافظة بمختلف المجالات، لافتا إلى أنه سيبدأ فى دراسة عدد من المقترحات التى تتم مناقشتها، وإعادة بورسعيد على خريطة الفعاليات الدولية فى مختلف المجالات وليست الرياضية فقط.