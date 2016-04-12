أطعمة تساعد طفلك على التركيز

يتعلم الأطفال بشكل أفضل عند تناول الغذاء الصحّي والجيّد. والكثير من الأطفال قد يجدون أحياناً صعوبة في التركيز عند مواجهة مهاماً تتطلّب جهداً ذهنياً كإداء الواجبات المدرسية أو المراجعة في فترة الامتحانات. لذا بعض الأطعمة التي تقدميها لطفلك ستعود عليه بالمردود الإيجابي. نقدم لك هذه المقترحات:

- حبوب السيريل:

الكربوهيدرات في السيريل تكون مغطاة بالغلوكوز، وهو منشأ الطاقة الأساسي للدماغ، والذي يساعد على التركيز. السيريل الكامل الحبوب مثل الشوفان يحتوي أيضا على مجموعة فيتامينات (ب) والتي تساعد على تقوية الأعصاب الناقلة في الدماغ للتواصل.

- السمك:

الزيوت الدهنية مثل اوميغا 3 توجد في الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونا، تلعب دوراّ مهما في عمل الدماغ. وباستطاعتك توقع نقص هذه المادة عند طفلك من خلال بعض الأعراض كالتعب، ضعف الذاكرة وصعوبة التركيز.

- السبانخ:

الخضر ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ، تقوي الذاكرة ومعالجة المعلومات وهذا بسبب احتواءها على حامض الفوليك. يعتبر السبانخ أيضا مصدراً جيداً للمغنيسيوم وهو المعدن الذي يحتاجه الدماغ للتفكير الواضح وزيادة التركيز والانتباه. المغنيسيوم يوجد أيضا في الموز والرز.

- نعم للفاكهة، لا للعصير:

أثبتت بعض الدراسات أن تناول الفاكهة الكاملة أكثر فائدة من تناول عصيرها وذلك لاحتوائها على مكونات مغذية مركزة وعلى الألياف التي تزيد الشبع وتقلص الشعور بالجوع.

- البروتين:

وهو مهم جداً لتغذية الطفل. تجدينه في اللحوم، البيض، منتجات الألبان والحبوب.

- فيتامين (س):

هذا الفيتامين مهم جداً لتغذية الدماغ وعمله الصحيح. يوجد في الفواكه الحمضية، القرنبيط الأخضر (البروكلي)، الفلفل الملون والبطاطا الحلوة.